При сдаче в субаренду жилых помещений можно применять ПСН и не иметь кассы

На практике получать денежные средства от площадок бронирования жилья ИП может на расчетный счет, а не от физлиц.

При сдаче в аренду (наем) арендованных жилых помещений ИП вправе применять патентную систему налогообложения — подп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК.

Специалисты ФНС в телеграм-чате ведомства указали, что в данном случае ИП может вести расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи/направления покупателю/клиенту документа, подтверждающего факт расчета между ними.

Он должен содержать наименование, порядковый номер и реквизиты, установленные абзацами 4-12 п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ.

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