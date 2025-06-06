Инструкция от эксперта: как построить управленческий учет в Excel

Умение настраивать управленческий учет теперь необходимо не только для руководителя и финменеджера, но и для квалифицированного бухгалтера, чтобы оставаться востребованным на рынке труда.

На бесплатном вебинаре «Как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума» разберем по шагам с чего начать и как самостоятельно настроить управленческий учет. Он состоится 17 июня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Подготовка к постановке управленческого учета: цели, специфика бизнеса и центры ответственности.

2. Откуда брать данные для управленческого учета:

сезонность;

средний чек и конверсия;

доходы, расходы и др.

3. Построение бюджетов продаж, закупок, и др. до общего бюджета доходов и расходов.

4. Формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса.

5. Возможности Excel в управленческом учете.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 17 июня в 15:00 мск!