Если в фирме один сотрудник, обязанности по воинскому учету он может выполнять дистанционно

В ООО с одним сотрудником-директором он отвечает за воинский учет. На время его отпуска или больничного обязанности по ведению воинского учета можно ни на кого не возлагать.

Случается, что в компании трудоустроен только один человек – например, директор. И добавок на полставки по совместительству. Ответственным за ведение воинского учета в организации он назначает себя.

В этом случае в приказ по ведению воинского учета можно не добавлять пункт о временном выполнении обязанностей на время отсутствия этого сотрудника.

Или можно добавить, что при временном убытии эти обязанности остаются на ответственном лице и исполняются им дистанционно. Либо их передача иному лицу (на усмотрение директора) оформляется отдельным приказом.

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