СФР: работодатель может получить компенсацию за новых сотрудников из других регионов
Работодателям полагается компенсация за трудоустройство работников из другой местности или других территорий, напоминает СФР.
Какие условия нужно выполнить:
Нанять сотрудника, переехавшего из другого субъекта РФ или из отдаленного муниципального образования (на расстоянии не менее 50 км).
Заключить с ним трудовой договор на полный рабочий день в течение месяца после снятия работника с учета в Центре занятости населения (ЦЗН).
Заключить с работником соглашение о мерах поддержки (компенсация переезда, аренды жилья).
Есть требования и к работнику:
он должен работать по профессии из перечня востребованных, утвержденного в регионе;
переехал в связи с трудоустройством;
был зарегистрирован как безработный или ищущий работу в ЦЗН.
Субсидия за первый год трудоустройства одного сотрудника – 269 280 рублей (плюс районный коэффициент и возмещение страховых взносов). Ее платят поэтапно: после 3, 6, 9 и 12 месяцев работы сотрудника.
Как получить субсидию:
отправить заявление через личный кабинет на «Работе России» с перечнем вакансий;
трудоустроить жителя другого региона, подходящего под критерии;
не ранее чем через 3 месяца и не позднее 4 месяцев с даты трудоустройства (и не позднее 15 декабря 2025) подать заявление на субсидию в СФР.
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