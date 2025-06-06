СФР: работодатель может получить компенсацию за новых сотрудников из других регионов

Льготу дадут работодателям, которые берут на полный день работников из других субъектов РФ или отдаленных населенных пунктов.

Работодателям полагается компенсация за трудоустройство работников из другой местности или других территорий, напоминает СФР.

Какие условия нужно выполнить:

Нанять сотрудника, переехавшего из другого субъекта РФ или из отдаленного муниципального образования (на расстоянии не менее 50 км). Заключить с ним трудовой договор на полный рабочий день в течение месяца после снятия работника с учета в Центре занятости населения (ЦЗН). Заключить с работником соглашение о мерах поддержки (компенсация переезда, аренды жилья).

Есть требования и к работнику:

он должен работать по профессии из перечня востребованных, утвержденного в регионе;

переехал в связи с трудоустройством;

был зарегистрирован как безработный или ищущий работу в ЦЗН.

Субсидия за первый год трудоустройства одного сотрудника – 269 280 рублей (плюс районный коэффициент и возмещение страховых взносов). Ее платят поэтапно: после 3, 6, 9 и 12 месяцев работы сотрудника.

Как получить субсидию:

отправить заявление через личный кабинет на «Работе России» с перечнем вакансий;

трудоустроить жителя другого региона, подходящего под критерии;

не ранее чем через 3 месяца и не позднее 4 месяцев с даты трудоустройства (и не позднее 15 декабря 2025) подать заявление на субсидию в СФР.

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