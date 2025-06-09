Кредиты для МСП пересчитают после снижения ключевой ставки Центробанка

Ставки понизят и для новых, и для уже оформленных кредитов.

Кредиты для малых технологических компаний (МТК) и для МСП пересчитают после снижения ключевой ставки ЦБ до 20%. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он пояснил, что снижение ключевой отразится на всей кредитной архитектуре, включая программы для МСП. Важно даже однопроцентное изменение.

«Теперь льготные кредиты для малых технологических компаний, привязанные к ставке регулятора по формуле "ключевая минус 7%", пересчитаны на уровне 13% годовых. Это касается как новых займов, так и уже оформленных, что важно для точного финансового планирования, особенно в тех отраслях, где доступ к банковскому ресурсу ранее ограничивался из-за высоких ставок», — сказал Говырин.

Для бизнеса в сфере производства оборудования и разработки автоматизированных решений действует особый порядок: в первый год они могут рассчитывать на 5% годовых, что позволяет снизить нагрузку на этапе внедрения технологий, напомнил депутат. Со второго года ставка становится плавающей, но все еще рассчитывается по формуле, основанной на 0,5 ключевой ставки с надбавкой. Это означает, что даже при высоком общем уровне ставок нагрузка по кредиту будет вдвое ниже, чем в рыночных условиях, а иногда и больше.

Инвестиционные кредиты в отраслях с высоким барьером входа и длинным горизонтом окупаемости (логистика, промышленность, ИТ, туристическая инфраструктура) сейчас можно получить по ставке 16,5% годовых, добавил Говырин. Это все равно ниже рыночных ставок, которые нередко превышают 22-24%.

Даже небольшое удешевление ресурса позволяет компаниям не замораживать проекты, отложенные ранее из-за высоких кредитных издержек, уверен он.

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