Предприятия ОПК смогут бесплатно размещать свои вакансии

Сервис по поиску работы SuperJob будет бесплатно публиковать вакансии от предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это позволит привлечь на работу выпускников и молодых специалистов.

Со 2 июня по 30 сентября 2025 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут бесплатно размещать вакансии на портале SuperJob. Такую акцию подготовил Минпромторг при поддержке Федерального кадрового центра ОПК.

Цель изменений — усилить кадровую привлекательность ОПК в сезон трудоустройства выпускников колледжей и вузов.

«Предприятиям ОПК непросто конкурировать за кадры с другими секторами экономики, особенно в части молодых специалистов. Для самих выпускников — это шанс начать карьеру с высокого старта», — сказал вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob Амир Сараков.

Программа распространится более чем на 6 тыс. оборонно-промышленных предприятий. Они смогут размещать вакансии на сайте SuperJob, продвигать объявления в социальных сетях сервиса, а также публиковать предложения для молодых специалистов на площадке на SuperJob Старт.

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