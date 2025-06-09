⚡️ Итоги дня: выросли цены на АИ-92, в сосисках «Папа может» нашли сальмонеллу, а мошенники шантажируют россиян сгенерированными обнаженными фотографиями

Продажи электромобилей рухнули почти в три раза в 2025 году. Власти за последний год предприняли действия для ограничения импорта. Самым популярным электромобилем у россиян по итогам пяти месяцев и мая стал Zeekr 001. Всего в январе – мае было продано 644 таких машин – в 4 раза меньше, чем годом ранее.

Рост числа китайских автомобилей в России повысил цены на АИ-92. Биржевые цены на бензин марки АИ-92 за последний месяц выросли на 4,5% — с 56 174 до 58 739 рублей за 1 т. В последние два года в России получили широкое распространение китайские машины, которые могут использовать 92-й бензин.

В 2025 году хот-доги стали самым популярным фастфудом среди россиян. Спрос на них увеличился на 39%. Бургеры и чуррос теряют популярность — количество продаж сократилось более чем на треть, что связано с ростом цен на 16%.

Медианная стоимость классической шаурмы в российском общепите увеличилась с 269 до 374 рублей. Это на 39% больше, чем годом ранее.

Производство водки за пять месяцев снизилось на 13,2%. В январе—мае 2025 года в России было произведено 59,9 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ушедшие из РФ бренды наращивают продажи в стране. Например, японская марка Uniqlo по итогам первого квартала 2025 года вошла в топ-5 наиболее популярных марок в сегменте трансграничной торговли, обогнав Zara и Nike по объему продаж в РФ. В топ также попали: Apple, Zara, New Balance и Nike.

МЧС ужесточает правила для посетителей водоемов и владельцев пляжей. Например, зона для купания детей должна быть не более 1,2 метра, а граница акватории, предназначенной для купания, обозначается буйками. Изменения нужны для сокращения количества происшествий на пляжах.

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках бренда «Папа может». Опасную партию произвели на мощностях мясокомбината в городе Гагарин Смоленской области, где сконцентрированы основные животноводческие и перерабатывающие производства предприятия.

Сертификат на материнский капитал будет можно получить за пять дней вместо 10. Владимир Путин подписал закон, который сократит сроки рассмотрения заявлений на маткапитал. От момента рождения ребенка и передачи в проактивном режиме на Госуслуги информации об этом до получения сертификата на материнский капитал будет проходить пять дней.

Мошенники начали использовать новую схему обмана с использованием созданных нейросетями фальшивых обнаженных фотографий россиян. Снимки генерируют с помощью искусственного интеллекта откровенные фотографии людей и рассылают их с требованием заплатить в среднем 40 тыс. рублей. Иначе фотки угрожают загрузить на сайты с интимными фото и видео или отправить близким и друзьям пострадавшего.

В Ленинградской области ученик одной из школ попытался сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в «умных очках», оснащенных видеокамерой, после чего результаты тестирования были аннулированы.