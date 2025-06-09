Сколько раз в году можно воспользоваться учебным отпуском – ответ Роструда

Взять учебный отпуск можно неограниченное количество раз. Но его продолжительность ограничена.

Роструду задали вопрос – сколько раз в году можно воспользоваться учебным отпуском.

«Воспользоваться учебным отпуском вы можете неограниченное количество раз, но продолжительность такого отпуска на первом и втором курсах должна составлять не более 40 календарных дней, на последующих — не более 50 дней», — отвечает ведомство.

Это указано в абз. 2 ч. 1 ст. 173 ТК: дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации положен студентам, успешно осваивающим программы специалитета или магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения. При этом отпуск может составлять:

на первом и втором курсах – по 40 календарных дней;

на каждом из последующих курсов – по 50 календарных дней.

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