СФР рекомендует страхователям перейти на систему электронного документооборота

Если в компании 11 и более сотрудников – Соцфонд не будет отправлять документы о задолженности на бумаге.

Соцфонд призывает страхователей перейти на электронное взаимодействие через систему электронного документооборота (СЭДО). Через нее можно обмениваться с отделениями СФР юридически значимыми электронными документами.

Подключиться к СЭДО можно:

через операторов ЭДО;

через бухгалтерские и кадровые системы;

через свое ПО.

Спецификации можно взять на сайте ведомства.

Через СЭДО страхователи оперативно получают в электронном виде информацию о долгах – требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, начисленных в соответствии с законом № 125-ФЗ. Если получили такое требование от Соцфонда, нужно в течение 6 рабочих дней подтвердить получение, нажав соответствующую кнопку.

В любой случае, датой получения страхователем документа считается шестой рабочий день с даты отправки. Даже в том случае, если его не открыли, предупреждает СФР.

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