5 признаков, что вашей компании пора автоматизировать документооборот

Почему не все компании автоматизируют документооборот

Компании, которые ценят свое время, дорожат клиентами, оптимизируют расходы, давно перешли на электронный документооборот. И с каждым годом их становится больше. В то же время остались те, кто до сих пор не перешел «в цифру». Что их останавливает:

1. Консервативные убеждения. Такие компании привыкли работать «по старинке»: ходить в кабинет к руководителю, собственноручно ставить подписи, доставлять документы курьером или по почте. Но рано или поздно технология войдет и в их процессы, когда, например, контрагент попросит обмениваться с ним электронными документами.

2. Страх утечки данных. Некоторые компании сомневаются в надежности ПО и серверов. Они думают, что переход в цифровое пространство приведет к утечке конфиденциальной информации и скомпрометирует их перед надзорными органами.

Чтобы исключить этот риск, важно выбирать надежного провайдера, предоставляющего российские облачные серверы с высоким уровнем защиты дата-центра.

Если компания использует собственные серверы, то получает полный контроль над информацией. Важно правильно организовать работу с персональными данными — назначить ответственных, дать сотрудникам ограниченные доступы, прописать ответственность в учетной политике.

3. Неуверенность в юридической силе электронных документов. Фактически же электронная подпись обладает той же юридической силой, что и «живая» подпись (ст. 6 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Переход «в цифру» — это необходимость, продиктованная современными требованиями к бизнесу. Процесс согласования не должен затягивать сроки реализации проектов, обязательства с контрагентами, работу специалистов.