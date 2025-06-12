📚 Продажи книг Пушкина выросли к его дню рождения: самое популярное

Маркетплейс сообщает, что только за последнюю неделю продажи книг Пушкина выросли на 81% в натуральном выражении по сравнению с 21-27 мая, что говорит о росте интереса к русскому поэту перед его днем рождения. При этом в целом по России интерес вырос значительно сильнее, чем в его родной Москве: в столице рост продаж составил 44% в натуральном выражении. Если сравнивать с аналогичным периодом (28 мая - 4 июня) прошлого года, оборот увеличился на 37%.

В 2025 году перед днем рождения поэта средний чек снизился на 9%.

Самой большой популярностью традиционно пользуются «Сказки» Пушкина. На втором месте «Евгений Онегин», а третье место делят «Повести Белкина» и «Капитанская дочка». Интересно, что в топ-25 артикулов попала книга «Сказки Пушкина на китайском языке. Живопись Палеха.» — красочное подарочное издание с иллюстрациями в палехском стиле. Аналогичное издание на английском — только на 50-м месте по продажам.

Помимо непосредственно произведений Пушкина, в топе продаж книга Ольги Тихановой «Пророк. История Александра Пушкина» — авторская новеллизация фильма 2024 г., а также артбук «Пророк. История Александра Пушкина в объективе».

Также в топ продаж вошел подарочный набор чая с мини книгами с цитатами Пушкина.

Самой дорогой покупкой стало подарочное издание Александра Пушкина «Лирические циклы» за 10 800 рублей.

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