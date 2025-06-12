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Маркетплейсы

📚 Продажи книг Пушкина выросли к его дню рождения: самое популярное

Перед днем рождения Александра Сергеевича Пушкина (6 июня) на Wildberries произошел значительный рост продаж его произведений.

Маркетплейс сообщает, что только за последнюю неделю продажи книг Пушкина выросли на 81% в натуральном выражении по сравнению с 21-27 мая, что говорит о росте интереса к русскому поэту перед его днем рождения. При этом в целом по России интерес вырос значительно сильнее, чем в его родной Москве: в столице рост продаж составил 44% в натуральном выражении. Если сравнивать с аналогичным периодом (28 мая - 4 июня) прошлого года, оборот увеличился на 37%.

В 2025 году перед днем рождения поэта средний чек снизился на 9%.

Самой большой популярностью традиционно пользуются «Сказки» Пушкина. На втором месте «Евгений Онегин», а третье место делят «Повести Белкина» и «Капитанская дочка». Интересно, что в топ-25 артикулов попала книга «Сказки Пушкина на китайском языке. Живопись Палеха.» — красочное подарочное издание с иллюстрациями в палехском стиле. Аналогичное издание на английском — только на 50-м месте по продажам.

Помимо непосредственно произведений Пушкина, в топе продаж книга Ольги Тихановой «Пророк. История Александра Пушкина» — авторская новеллизация фильма 2024 г., а также артбук «Пророк. История Александра Пушкина в объективе».

Также в топ продаж вошел подарочный набор чая с мини книгами с цитатами Пушкина.

Самой дорогой покупкой стало подарочное издание Александра Пушкина «Лирические циклы» за 10 800 рублей.

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