Поставщики продуктов питания выступают против «российской полки» в магазинах

Ассоциации производителей считают, что отечественных игроков нужно поддерживать рыночными методами, а не создавать отдельные полки в магазинах.

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) и семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания попросили кабмин не поддерживать законопроект о «российской полке».

В июне 2023 года депутаты фракции «Единая Россия» создали законопроект, который будет продвигать отечественные товары вместо импортных. Для этого продавцы будут обязаны выделить пространство на витринах для товаров, произведенных в РФ или в странах ЕАЭС. Пока что документ на согласовании правительства, затем его планируют внести в Госдуму.

Идею создать «российские полки» поддерживает Минпромторг, но ФАС критикует, поскольку это нарушит честную конкуренцию.

Предполагается, что на специальные полки попадут товары, у которых производитель и владелец товарных знаков не находится под контролем иностранных лиц. Однако если компания пользуется лицензией на использование чужих товарных знаков, но пишутся они на кириллице, то это будет считаться национальным товаром.

Авторы обращения в правительства отмечают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности. Он будет вынуждать собственников магазинов заключать договоры только с определенными производителями товаров. Об этом пишут Ведомости.

Кроме того, закон может привести к дискриминации иностранных производителей, что негативно повлияет на смежные отрасли. Например, на переработку или сельское хозяйство.

В АКОРТ и Союзмолоко считают, что отечественных производителей нужно поддерживать рыночными методами, такими как инвестиционные и налоговые льготы, субсидии на научно-исследовательские работы, а также на маркетинг.

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