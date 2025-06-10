Минфин: районные коэффициенты и надбавки к зарплате уменьшают налог на прибыль

В расходы на оплату труда включают районные коэффициенты и надбавки. Размеры таких коэффициентов устанавливает кабмин.

Районные коэффициенты и процентные надбавки работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включаются в расходы на оплату труда при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, указал Минфин в письме от 28.04.2025 № 03-03-07/42528.

В расходы на оплату труда включают любые начисления работникам в денежной или натуральной форме, стимулирующие и компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные законами, трудовыми договорами или коллективными договорами, напоминает ведомство.

В частности, согласно п. 11 и п. 12 ст. 255 НК, к расходам на оплату труда относят надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях. И надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Размер районных коэффициентов и порядок применения устанавливает Правительство.

То есть райкоэффициент к зарплате работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и процентная надбавка к зарплате за стаж работы в таких районах могут быть учтены в составе расходов на оплату труда при формировании базы по налогу на прибыль.

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