Для автомобильных грузоперевозок из Западной Европы в РФ действует нулевой НДС – Минфин

Российская компания перевозит грузы автотранспортом для компании из Казахстана. Местом оказания услуг признается РФ, а значит, можно применять ставку НДС 0%.

Минфин разъяснил порядок применения ставки НДС 0% к услугам автомобильной грузоперевозки из Западной Европы в Россию, оказываемых российской компанией по договору с казахстанским предприятием.

В письме Минфина от 16.04.2025 № 03-07-13/1/37896 указано, что порядок применения НДС для стран-членов ЕАЭС определяется Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Протокол) из приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

В п. 28 раздела IV Протокола предусмотрено, что косвенные налоги взимают в том государстве, территория которого признается местом реализации услуг.

Согласно пп. 5 п. 29 Протокола, место реализации работ или услуг определяется по месту исполнителя работ/услуг. Это правило действует для услуг по перевозке.

То есть при перевозке груза российской компанией в целях НДС местом реализации услуг признается территория РФ. Соответственно, такие услуги облагаются налогом по ставкам, установленным ст. 164 НК.

Услуги по международной перевозке облагаются НДС по ставке 0%: пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК. При этом международными перевозками считаются такие, когда пункт отправления или пункт назначения товаров расположены за пределами территории России.

Таким образом, услуги по автомобильной перевозке грузов из Западной Европы в Россию по договору с компанией из Казахстана облагаются НДС по ставке 0%.

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