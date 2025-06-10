⚡️ Итоги дня: банки снижают ставки по вкладам, в купатах нашли опасные бактерии, а россиян с диагнозом ОКР стало на 30% больше

Опасную бактерию нашли в популярных купатах от «Мясницкого ряда». Она может поразить ЦНС, вызвать менингит с энцефалитом и привести к летальному исходу.

Россиян с диагнозом ОКР стало на 30% больше за последний год. Это расстройство диагностируют каждому второму, кто обращается к врачам с тревожностью.

По итогам первого квартала 2025 года спрос на услуги онлайн-сервисов по подбору психологов сократился на 19% год к году. Объем трат на такие услуги снизился на 10% год к году.

К 9 июня 2025 года доходность депозитов сроком шесть месяцев в крупных российских банках опустилась ниже 19% впервые с октября 2024 года. За неделю с 3 по 9 июня ставки по таким депозитам упали на 0,35 п.п., до 18,92%, — это самая заметная коррекция с середины марта.

Стоимость серебра на бирже достигла максимума с 2012 года. Стоимость июльского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex превысила $37 за тройскую унцию.

Отечественный производитель Ladoga выводит на рынок новый премиальный джин в японском стиле. Продукция российских производителей выигрывает у импортной за счет более низких цен.

«Национальная лотерея» заблокировала более 1 300 фейковых сайтов. За 2024 год заблокировано свыше 1 300 фейковых интернет-ресурсов, замаскированных под национальные лотереи. Они использовали фирменный стиль компании для обмана пользователей.

Wildberries сделал бесплатной курьерскую доставку из ПВЗ для новых клиентов до конца лета. Акция действует для всех новых пользователей Wildberries на территории России, где действует сервис. Заказ необходимо оформить через мобильное приложение или сайт Wildberries, выбрать ближайший ПВЗ, а после его прибытия на пункт указать доставку курьером.

С 10 июня 2025 года полицейским обновили форму. Полицейские будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма (куртка с короткими рукавами и брюки) вместо одного. Кроме того, тип выдаваемой обуви всем сотрудникам будет отличаться в зависимости от климата.