Яндекс Маркет ввел страхование техники и замену ее на новую

На Яндекс Маркете появилась новая услуга для покупателей – страхование техники с заменой на новую при поломке.

Покупатели могут оформить полис и решить вопросы, связанные со страховкой, в приложении или на сайте — без перехода на сторонние ресурсы и обращений в поддержку страховой компании.

Сейчас страховка доступна для большей части смартфонов, а воспользоваться услугой могут жители Москвы и ряда городов области. В будущем ассортимент дополнят другими товарами, например, наушниками, стиральными машинами, а также компания планирует расширить географию. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

Страхование поможет покупателю избежать лишних затрат, если устройство упадет, треснет или, например, испортится из-за воды — его заменят на аналогичное или схожее по характеристикам.

Добавить страховку можно в карточке товара или при оформлении заказа. Полис заключается по серийному номеру товара и начинает действовать после его получения.

Чтобы заменить сломанное устройство, покупателю нужно открыть в приложении или на сайте раздел «Страхование», нажать кнопку «Телефон сломался» и заполнить заявление. Служба поддержки Маркета проконсультирует по всем вопросам, возьмет заявление в работу и расскажет о дальнейших шагах.

Доставка нового устройства курьерской службой до покупателя в среднем будет занимать сутки. Сама страховка сохраняет свое действие даже при перепродаже или дарении устройства.

Яндекс Маркет в будущем планирует распространить страхование на более чем половину ассортимента. Также хотят предлагать полисы с разным покрытием и гибкими вариантами оплаты. Например, запустить страхование по подписке — когда покупателю не нужно платить всю сумму за полис сразу и его не нужно продлевать в ручном режиме.

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