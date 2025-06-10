Ужесточили наказание за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны

За преступления с тяжкими последствиями будут наказывать лишением работы до 7 лет или принудительными работами до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.

10 июня 2025 года Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны сразу во втором и третьем чтении.

Инициативу внесло Правительство. Изменения вносят в части 3 и 4 ст. 183 УК о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Так, за деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, будут наказывать:

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом до 5 млн рублей.

Сейчас за это штраф до 1,5 млн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

За тяжкие последствия предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы от трех до семи лет со штрафом от 1 млн до 5 млн. Сейчас за это грозят принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до семи лет.

Законопроект разработали для усиления ответственности за незаконное получение и использование информации, содержащейся в том числе в базах данных таможенных органов.

«Выявлено 65 информационных ресурсов, предоставляющих <…> в Интернете доступ к информации из баз данных таможенных органов, содержащих налоговую тайну. Деятельность таких информационных ресурсов блокируется в установленном порядке, лица, причастные к совершению таких преступлений, привлекаются к уголовной ответственности. Вместе с тем черный рынок незаконного оборота указанной информации продолжает расти, а противоправные деяния в данной области носят рецидивный характер», — говорится в пояснительной записке.

Такие публикации о схемах ввоза подсанкционных товаров направлены на нанесение ущерба конкретным хозяйствующим субъектам, отраслям экономики, а также в целом экономическим интересам, считают авторы закона.

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