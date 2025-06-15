👌 После увольнения право на оплату больничного остается. И причина увольнения не важна

Если бывший сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения, но еще не принят на новую работу — он может получить пособие по временной нетрудоспособности от прежнего работодателя.

При этом причина увольнения значения не имеет: п. 2 ст. 5 закона № 255-ФЗ.

Больничные после увольнения положены при заболевании или травме бывшего сотрудника. Если же после увольнения заболел ребенок или другой член семьи — пособие после увольнения не положено.

Действует общее правило: первые три дня больничного оплачивает работодатель, а остальные — СФР.

Размер пособия после увольнения — 60% от среднего заработка независимо от стажа.

Процедура получения пособия такая же, как у работающих. Электронный больничный лист отображается на Госуслугах, он поступит работодателю и в СФР.

Работодатель выплатит свою часть в ближайший день перечисления зарплаты, а СФР — в течение 10 дней после получения документов.

Если после увольнения не прошло 30 дней, но человек уже устроился на новую работу, больничный поступает новому работодателю и оплачивается по общим правилам для работающих. То есть не только исходя из 60% заработка.

Об этом пишет портал Госуслуг.

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