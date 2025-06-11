Госдума вернется к законопроекту о страховании денег на ИИС

Брокерам и управляющим компаниям предложат делать взносы в фонд, из которого клиенты получат свои деньги, если профучастник рынка обанкротится. Однако страховка не будет защищать инвестора от падения стоимости его активов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в середине июля 2025 года депутаты Госдумы могут принять закон о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

Подобный законопроект уже рассматривали в 2017 году и даже приняли в первом чтении, но ко второму чтению решили отклонить. Заинтересованные стороны не смогли договориться о том, как именно будет работать механизм страхования инвесторов.

Сейчас власти хотят страховать деньги на ИИС-3 на сумму 1,4 млн рублей, чтобы защитить россиян от рыночных рисков и падения стоимости ценных бумаг. Система будет похожа на ту, которую применяют при страховании вкладов. Брокеры и управляющие компании будут делать отчисления в общий фонд. Если в компании случится дефолт, то клиенты получат свои деньги из фонда. Об этом пишут Известия.

В Центробанке считают, что страховка может повысить привлекательность ИИС-3. Сейчас на такие счета есть спрос: в первом квартале 2025 года открыли 800 тыс. счетов, сумма активов на них достигла 183 млрд рублей. Страхование повысит доверие клиентов к долгосрочным инвестициям.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что до сих пор на рынке не было никаких инструментов защиты инвесторов. Не исключено, что взносы в фонд повысят цены на брокерские услуги. В перспективе тарифы могут вырасти на 10-20%.

Директор департамента образовательных программ ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова напомнила, что страховка не защитит инвесторов от основного риска — от падения стоимости активов. Она будет действовать только в случае, если брокера признают несостоятельным.

Недавно мы писали, что стало известно, на какую сумму будут застрахованы деньги на ИИС-3

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