Деньги на ИИС-3 будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект, который позволит возместить стоимость имущества на индивидуальном инвестиционном счете третьего типа (ИИС-3). Максимальная сумма компенсационной выплаты составит 1,4 млн рублей.

«Гарантийным» случаем для компенсирования стоимости имущества на ИИС является неполучение физическим лицом в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве в отношении лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС (брокеры, управляющие, управляющие компании открытых паевых инвестиционных фондов), в полном объеме имущества, причитающегося ему в связи с прекращением договора о ведении ИИС, — сказано в пояснительной записке.

Не будут компенсировать рыночные риски, которые связаны с колебаниями стоимости учитываемого на ИИС имущества. Также возмещение нельзя получить по кредитным рискам в случае, если эмитент ценных бумаг нарушит обязательства.

Согласно законопроекту, будет создан компенсационный фонд, который сформируется на счет взносов брокеров и тех, кто открывает и ведет индивидуальные инвестиционные счета.

Механизм компенсирования стоимости имущества, учитываемого на ИИС, будет распространяться только на ИИС третьего типа (ИИС, открываемые с 1 января 2024 года, а также ИИС, открытые с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, в отношении которых инвесторы заявили об их использовании в качестве ИИС, открытых после 1 января 2024 года), — следует из документа.

Недавно мы писали, что инвесторы просят разрешить снимать половину средств с ИИС-3 без потери налоговых льгот. При этом выводить деньги можно на срок до 12 месяцев и не чаще одного раза в 3 года.