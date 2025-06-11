Долгосрочные вклады могут освободить от НДФЛ

Участники финансового рынка считают, что отмена налога на трехлетние вклады не сделает этот инструмент накопления популярным у населения. По таким вкладам обычно ставки ниже, чем по краткосрочным.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах освободить от НДФЛ трехлетние банковские вклады. Он ожидает, что депутаты внесут законопроект в течение первых двух недель июня, а положения закона начнут работать уже с 1 января 2026 года.

Идею освободить вклады от налога поддержала в 2024 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако у Минфина на этот счет другое мнение.

«Здесь у нас мнения расходятся. Из-за ограниченных ресурсов федерального бюджета мы считаем, что нам все-таки надо определиться: мы хотим стимулировать инструменты фондового рынка или какие-то другие. Пока мы делаем ставку на инструменты фондового рынка в первую очередь», — сказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Сейчас на трехлетние вклады приходится около 11,5% депозитов. Такой вид сбережений не пользуется большой популярностью. Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин считает, что отмена налога не сильно изменит ситуацию. Он заметил, что когда не было налога со вкладов, то долгосрочные вклады тоже не были нарасхват.

Средняя ставка по трехлетним вкладам значительно ниже, чем у краткосрочных предложений. Например, в начале июня 2025 года топ-50 банков предлагали разместить деньги на три года под 14,08% годовых, при этом вклады на шесть месяцев имели доходность 19,33%.

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