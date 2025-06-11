🙏 За несданные в прошлых периодах ЕНП-уведомления налоговики не оштрафуют
В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили, что делать, если в предыдущем году не сдали ЕНП-уведомление.
«Восстанавливаю БУ и НУ в фирме, в 2024 году предыдущий бух. не всегда сдавал уведомления по налогам и взносам. Отчеты РСВ сданы. Если, например, не было уведомлений по взносам за январь 2024, август 2024 – надо эти уведомления отправить? Из РСВ эти месяцы налоговая не подтянет?», — спрашивает подписчик.
В чате ответили, что из РСВ и из 6-НДФЛ данные должны подтянуться. Советуют заказать справку о принадлежности и проверить.
Участники обсуждения написали, что за несданные уведомления даже не штрафуют. Только за отчетность, но если бы ее не сдали, компании бы заблокировали счета.
Если ошиблись в уведомлениях за текущий период – можно отправлять корректировку или нет. Главное заплатить.
«А вот если отчет за период уже сдан, то только корректирующим отчетом. Для ИФНС только отчет является основанием для выставления требования», — уточнили бухгалтеры.
Уведомления по имущественному и транспортному налогам тоже важны, но налоговики напомнят, что по ним нужно сдать уведомления.
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Комментарии2
Этот отчет вообще мало какую пользу несет, не понимаю его необходимость в принципе
особенно если не штрафовать!
Не было бы угрозы штрафа - вообще бы ни единого Уведомления по всей стране за все эти три года сдано бы не было бы!