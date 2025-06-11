Сроки приостановки трудовых договоров с мобилизованными работниками уточнят: законопроект 2025

Сейчас трудовой договор с мобилизованным работником приостанавливают на время военной службы, а потом он должен выйти в течение трех месяцев. Теперь этот срок хотят продлить.

В Госдуму внесен правительственный законопроект о поправках в ТК, которым хотят уточнить срок приостановления трудового договора с мобилизованным работником.

Сейчас в случае мобилизации работника, действие трудового договора с ним приостанавливается на период прохождения им военной службы. О своем возвращении на работу сотрудник должен предупредить работодателя не позднее чем за три рабочих дня.

Если работник не выходит через три месяца после окончания военной службы по мобилизации, работодатель может расторгнуть с ним трудовой договор по собственной инициативе.

Эту норму хотят изменить.

«В целях защиты трудовых прав указанных категорий работников законопроектом предлагается осуществлять продление указанного срока на период временной нетрудоспособности работника, что позволит защитить работника от расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с невыходом его на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им военной службы», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.