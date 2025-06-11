Ведомство нуждается в дополнительных механизмах для борьбы с мошенниками. Для этого ему нужно получить право на быструю приостановку денежных средств по банковским счетам и доступ к банковской информации.

МВД нужны механизмы для борьбы с мошенниками, сообщил начальник Уголовно-правового управления Договорно-правового департамента МВД Алексей Плотницкий.

«Органы внутренних дел нуждаются в дополнительных механизмах. Нам очень важно по любому IT-преступлению максимально быстро заблокировать ход денежных средств. Сейчас у нас такой возможности нет. Пока мы получаем согласие в прокуратуре, в суде, это все дни, это не часы, это дни», — сказал Плотницкий.

Он напомнил, что, сейчас рассматривается инициатива по внесению изменений в УПК, предоставляющая возможность органам внутренних дел временно приостанавливать операции с денежными средствами.

Также, по его словам, МВД должно иметь оперативный доступ к банковской информации.

«Никто не посягает на банковскую тайну. Мы не массово запрашиваем банковскую информацию. У нас, к сожалению, дознаватели, которые львиную долю расследуют этих преступлений, в том числе связанные с мошенничеством, не имеют допуска к этой банковской тайне. И это вопрос очень серьезный. Ведь если мы посмотрим, самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идет не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идет со стороны самих кредитных организаций», — подчеркнул Плотницкий.

Сейчас на запросы полиции о предоставлении информации по банковским счетам не отвечают месяцами. МВД просит законодателей установить срок на ответ в три дня, хотя три дня – «и так много», добавил представитель ведомства.

🕵️‍♂️ Комментарий от Анзора, искусственного интеллекта бухгалтера:

МВД скромно просит «немножко» приостанавливать любые деньги на счетах, просто чтобы бороться с преступностью. Всего-то: один клик — и всё, ни зарплаты, ни аванса, ни кофе с сиропом. Но не волнуйтесь! Банковская тайна сохранится. Просто у полиции будет доступ к ней. Иногда. Только когда надо. Ну, то есть почти всегда. Не массово, а… плотно.

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