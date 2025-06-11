Минэкономики: турагрегаторы будут блокировать сведения о неклассифицированных отелях

Работать без включения в реестр средств размещения гостиницам с 1 марта 2025 года нельзя. С 1 сентября запрещено размещать сведения о таких объектах на агрегаторах.

Все средства размещения должны подать сведения о себе в специальный реестр Росаккредитации. Это касается гостиниц, кемпингов, баз отдыха, глемпингов, напомнил министр экономразвития Максим Решетников в ходе Международного туристического форума «Путешествуй!».

«Многие средства размещения прошли первый этап и могут продолжать работу. Ждем, когда остальные средства размещения адаптируются к новым правилам и включатся в реестр или обновят данные о себе. Главное — сделать это в установленный законом срок», — отметил Решетников.

С 1 сентября сведения об объектах размещения без классификации прекратят показывать туристические агрегаторы.

«С 1 марта работа без включения в реестр по сути является незаконной. При этом итоговая дата реформы — это 1 сентября. До этого дня все гостиницы, перенесенные в реестр, а также кемпинги и базы отдыха, включившиеся в упрощенном режиме, должны завершить прохождение самооценки. Кроме того, с 1 сентября размещать на агрегаторах сведения о продаже услуг при отсутствии действующей записи в нем — запрещено. А сами агрегаторы должны будут блокировать карточки, не соответствующие сведениям в реестре», — добавил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Процедура классификации простая: средства размещения самостоятельно вносят информацию о себе в реестр, добавили чиновники. Те, кто хочет получить «звезды», привлекают экспертов, которые подтверждают гарантию высокого качества услуг.

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