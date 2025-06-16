Если электронные документы в СФР подписывает не руководитель, а уполномоченное лицо, понадобится МЧД

Для сдачи ЕФС-1 в Соцфонд нужно полномочие SFR_000001 в доверенности. Ее можно сформировать через операторов ЭДО или с помощью ПО фонда.

Если электронные документы и сведения, подаваемые в СФР от имени страхователя, подписывает не руководитель организации, а уполномоченное лицо, то необходимо применять МЧД, напоминает ведомство.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронная доверенность, подписанная электронной подписью руководителя организации или ИП. Оформить ее можно на бухгалтера или другого сотрудника, или на представителя другой компании, которая оказывает услуги страхователю.

МЧД формируется в виде структурированного XML-файла с такими свойствами:

содержит сведения о доверителе и уполномоченном представителе (ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС);

подписан УКЭП руководителя организации;

предоставляет полномочия по взаимодействию с СФР.

Классификатор полномочий есть на сайте СФР.

«Для сдачи ЕФС-1 необходимо полномочие SFR_000001 «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на ОСС от НСиПЗ» либо вышестоящее полномочие», — уточняет Соцфонд.

Обязанность отправлять МЧД для подтверждения полномочий представителя предусмотрена Федеральным законом № 63-ФЗ. Формат МЧД утвержден приказом СФР от 27 мая 2024 № 848.

Как можно сформировать МЧД:

через «АРМ Доверенность», ее предоставляет Соцфонд;

в ПО бухгалтерского и кадрового учета;

средствами операторов ЭДО.

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