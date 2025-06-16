Налоговики назвали основные признаки подмены трудовых отношений
Как известно, некоторые для экономии на налогах и страховых взносах вместо заключения трудовых договоров предлагают потенциальным работникам зарегистрироваться плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятыми) и оказывать услуги/выполнять работы в рамках договора ГПХ. Это и есть подмена трудовых отношений: то есть человек выполняет функции штатного сотрудника, но при этом оформлен как самозанятый.
При заключении таких договоров бизнес не удерживает и не перечисляет в бюджет налоги, а физлица лишаются социальных и пенсионных гарантий.
УФНС пишет, что к основным признакам подмены трудовых отношений относятся такие:
в договоре с самозанятым закреплена трудовая функция, а не разовое задание;
установлен график работы, обязанность вести деятельность на территории и с соблюдением внутреннего распорядка работодателя;
не указан конкретный объем работы, которую должен проделать исполнитель: для сторон имеет значение процесс труда, а не его результат;
устанавливается ежемесячная и фиксированная оплата стоимости услуг или работ;
заказчик обеспечивает исполнителю условия труда, а также контролирует процесс выполнения;
соглашение носит систематический характер. Например, заключается сразу на целый год;
доля дохода от одного заказчика — 90% и более.
Закон прямо запрещает привлекать плательщиков НПД к оказанию услуг и выполнению работ по гражданско-правовым договорам, если заказчик — бывший работодатель. Ограничение действует в течение двух лет после увольнения.
Если инспекторы при наличии подтвержденных фактов переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю:
Доначислят НДФЛ и страховые взносы за весь период действия договора.
Придется уплатить штраф — 40% от неуплаченной суммы.
По КоАП штраф для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тысяч.
Как видно, власти усиливают внимание к неформальной занятости. Пока конкретные меры только разрабатываются, но уже понятно — внештатные форматы взаимодействия с исполнителями попадут под особый контроль. Если сотрудничаете с внештатниками, то приходите на бесплатный вебинар «Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками». Он состоится 26 июня в 15:00 мск!
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На вебинаре обсудим:
Что известно о планах по реформированию системы контроля занятости.
Почему тема подмены трудовых отношений снова на повестке и что это значит для бухгалтерии.
Какие сигналы дают ФНС, Минтруд и суды — и как их трактовать.
Как бухгалтер может уже сейчас минимизировать риски при работе с самозанятыми, ИП и фрилансерами.
На что стоит обратить внимание при оформлении договоров и выплат.
Спикер — Елена Усачева, руководитель клиентского сервиса Qugo: 11 лет на рынке аутсорсинга, бухучета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018.
Ждем вас на вебинаре 26 июня в 15:00 мск!
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