Налоговики назвали основные признаки подмены трудовых отношений

Подмена трудовых отношений путем заключения договоров с самозанятыми несет серьезные риски для работодателей, предупреждает УФНС.

Как известно, некоторые для экономии на налогах и страховых взносах вместо заключения трудовых договоров предлагают потенциальным работникам зарегистрироваться плательщиками налога на профессиональный доход (самозанятыми) и оказывать услуги/выполнять работы в рамках договора ГПХ. Это и есть подмена трудовых отношений: то есть человек выполняет функции штатного сотрудника, но при этом оформлен как самозанятый.

При заключении таких договоров бизнес не удерживает и не перечисляет в бюджет налоги, а физлица лишаются социальных и пенсионных гарантий.

УФНС пишет, что к основным признакам подмены трудовых отношений относятся такие: в договоре с самозанятым закреплена трудовая функция, а не разовое задание ;

установлен график работы, обязанность вести деятельность на территории и с соблюдением внутреннего распорядка работодателя;

не указан конкретный объем работы, которую должен проделать исполнитель: для сторон имеет значение процесс труда, а не его результат;

устанавливается ежемесячная и фиксированная оплата стоимости услуг или работ;

заказчик обеспечивает исполнителю условия труда , а также контролирует процесс выполнения;

соглашение носит систематический характер. Например, заключается сразу на целый год;

доля дохода от одного заказчика — 90% и более.

Закон прямо запрещает привлекать плательщиков НПД к оказанию услуг и выполнению работ по гражданско-правовым договорам, если заказчик — бывший работодатель. Ограничение действует в течение двух лет после увольнения.

Если инспекторы при наличии подтвержденных фактов переквалифицируют гражданско-правовые отношения в трудовые, работодателю:

Доначислят НДФЛ и страховые взносы за весь период действия договора. Придется уплатить штраф — 40% от неуплаченной суммы. По КоАП штраф для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тысяч.

Как видно, власти усиливают внимание к неформальной занятости. Пока конкретные меры только разрабатываются, но уже понятно — внештатные форматы взаимодействия с исполнителями попадут под особый контроль. Если сотрудничаете с внештатниками, то приходите на бесплатный вебинар «Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками». Он состоится 26 июня в 15:00 мск!

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Что известно о планах по реформированию системы контроля занятости.

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Как бухгалтер может уже сейчас минимизировать риски при работе с самозанятыми, ИП и фрилансерами.

На что стоит обратить внимание при оформлении договоров и выплат.

Спикер — Елена Усачева, руководитель клиентского сервиса Qugo: 11 лет на рынке аутсорсинга, бухучета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018.

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