Руководитель «Почты России» считает зарплаты курьеров чересчур высокими

Зарплаты на уровне 300 тыс. рублей приводят к усилению кадровой конкуренции. Поэтому «Почта России» работает над цифровой платформой для совместного использования курьеров.

Зарплаты курьеров на уровне 200-300 тыс. рублей – слишком высокие и стимулируют конкуренцию за кадры на этом рынке, считает глава «Почты России» Михаил Волков.

В связи с этим Почта России с другими участниками рынка работают над созданием единой цифровой платформы, где можно будет совместно использовать курьеров, отметил он.

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — заявил Волков в интервью «РБК».

У Почты России есть своя курьерская служба, где работают 1 600 человек. Это направление развивают для отдельных видов доставки. Но компания отмечает дефицит кадров, особенно в сфере логистики, так как во время высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. рублей.

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