🔎 Налоговики стали внимательнее следить за миграцией бизнеса в низконалоговые регионы
Налоговики активно проверяют предпринимателей, которые меняют юридический адрес ради более выгодных условий на упрощенке. По мнению ФНС, бизнес фиктивно мигрирует в регионы с пониженными налоговыми ставками, среди которых Удмуртия, Калмыкия, Мордовия, Чечня и Крым.
Массовый интерес бизнеса к этим регионам наблюдался в 2024 году, до введения нормы об ограничении применения сниженных ставок после смены региона, пишут «Ведомости». С 2025 года после переезда приходится три года платить налог по прежней ставке, если она выше новой.
ФНС направляет предпринимателям официальные требования с просьбой представить пояснения и уточнить налоговые обязательства за 2024 год.
Ведомство называет признаки фиктивности:
регистрация по одному адресу нескольких физлиц из разных регионов;
отсутствие сотрудников и коммунальных платежей;
показания соседей, подтверждающих, что по адресу никто не проживает;
платежи личного характера из другого региона.
Все проверяемые ИП занимаются торговлей на маркетплейсах.
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