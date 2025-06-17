🔎 Налоговики стали внимательнее следить за миграцией бизнеса в низконалоговые регионы

ФНС подозревает, что предприниматели фиктивно переезжают в такие регионы. Таким компаниям направляют требования о пояснениях.

Налоговики активно проверяют предпринимателей, которые меняют юридический адрес ради более выгодных условий на упрощенке. По мнению ФНС, бизнес фиктивно мигрирует в регионы с пониженными налоговыми ставками, среди которых Удмуртия, Калмыкия, Мордовия, Чечня и Крым.

Массовый интерес бизнеса к этим регионам наблюдался в 2024 году, до введения нормы об ограничении применения сниженных ставок после смены региона, пишут «Ведомости». С 2025 года после переезда приходится три года платить налог по прежней ставке, если она выше новой.

ФНС направляет предпринимателям официальные требования с просьбой представить пояснения и уточнить налоговые обязательства за 2024 год.

Ведомство называет признаки фиктивности:

регистрация по одному адресу нескольких физлиц из разных регионов;

отсутствие сотрудников и коммунальных платежей;

показания соседей, подтверждающих, что по адресу никто не проживает;

платежи личного характера из другого региона.

Все проверяемые ИП занимаются торговлей на маркетплейсах.

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