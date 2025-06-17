🏢 У многоквартирных домов появятся электронные паспорта, а БТИ останутся

Депутаты 17 июня 2025 года приняли в третьем чтении закон, который уточнит перечень информации, размещаемой в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь каждый учтенный в системе объект получит электронный паспорт, в него войдут данные о состоянии многоквартирного дома.

«Ключевым элементом учета станет формирование в ГИС ЖКХ электронного паспорта на каждый объект учета. Требования к содержанию этого паспорта и объему включаемой информации установит Минстрой», — сказал председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, в электронном паспорте объекта, помимо базовых технических характеристик, будет информация:

о результатах обследования технического состояния МКД;

результатах проведения эксплуатационного контроля за этим состоянием;

о состоянии конструктива и инженерных систем.

Пахомов также пояснил, что одновременно закон гарантирует сохранение и развитие Бюро технической инвентаризации (БТИ) в 28 регионах, где они есть с советских времен. В этих регионах достаточно полная база данных по жилым домам, построенным до начала 2000-х годов. Для этих субъектов РФ установлены правила по предоставлению технической документации и на новостройки.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.