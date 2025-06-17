1С:Предприятие ставят на приход как НМА
Затраты на приобретение программы 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ с бессрочной лицензией на сервер компания на доходно-расходной УСН может учесть как затраты на приобретение или создание нематериального актива (НМА).
Для этого должны соблюдаться такие условия (п. 1 ст. 252 НК, пп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК):
расходы оплачены (если оплатили не полностью, учесть можно только оплаченную часть);
объект НМА принят к бухучету;
НМА используется в предпринимательской деятельности, облагаемой УСН. Если в деятельности на разных режимах – нужно вести раздельный учет;
расходы экономически обоснованы и документально подтверждены, направлены на получение доходов.
Расходы признают так же, как расходы на ОС: в течение года равными долями на последнее число каждого оставшегося квартала. При этом должны быть выполнены все условия признания расходов (п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК).
Ранее мы писали, что с 1 июля 2025 компания «1С» снова повысит расценки на свои продукты.
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