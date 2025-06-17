Уже сегодня узнайте, как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума!
Управленческий учет помогает бизнесу повысить эффективность, снизить затраты и увеличить чистую прибыль.
Разберитесь, как самостоятельно пошагово построить управленческий учет в компании с помощью Excel — начиная от сбора данных до готового документа. Приобретете новые навыки, которые повысят вашу ценность как специалиста. Приходите на бесплатный вебинар «Как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума». Он состоится уже сегодня — 17.06.2025 в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Подготовка к постановке управленческого учета: цели, специфика бизнеса и центры ответственности.
Откуда брать данные для управленческого учета:
сезонность, средний чек и конверсия, доходы, расходы и др.
Построение бюджетов продаж, закупок и др. до общего бюджета доходов и расходов.
Формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса.
Возможности Excel в управленческом учете.
Бонус: Таблица Excel бюджетов и отчетов ОПиУ, ОДДС и Баланса.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Ждем вас на вебинаре сегодня, 17 июня, в 15:00 мск!
Начать дискуссию