Уже сегодня узнайте, как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума!

Умение настраивать управленческий учет теперь необходимо не только руководителю и финансовому менеджеру, но и квалифицированному бухгалтеру, чтобы оставаться востребованным на рынке труда.

Управленческий учет помогает бизнесу повысить эффективность, снизить затраты и увеличить чистую прибыль.

Разберитесь, как самостоятельно пошагово построить управленческий учет в компании с помощью Excel — начиная от сбора данных до готового документа. Приобретете новые навыки, которые повысят вашу ценность как специалиста. Приходите на бесплатный вебинар «Как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума». Он состоится уже сегодня — 17.06.2025 в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Подготовка к постановке управленческого учета: цели, специфика бизнеса и центры ответственности.

Откуда брать данные для управленческого учета: сезонность, средний чек и конверсия, доходы, расходы и др.

Построение бюджетов продаж, закупок и др. до общего бюджета доходов и расходов.

Формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса.

Возможности Excel в управленческом учете.

Бонус: Таблица Excel бюджетов и отчетов ОПиУ, ОДДС и Баланса.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре сегодня, 17 июня, в 15:00 мск!