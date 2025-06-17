🍃 При госзакупках будут отдавать приоритет экологичным видам транспорта

Порядок закупки ТС скорректировали. Предпочтение будут отдавать технике на газомоторном топливе и электромобилям, а бензиновые или дизельные машины купят только в исключительных случаях.

Кабмин изменил порядок закупки автомобилей и транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. Постановлением от 12 июня 2025 года № 889 установили приоритет для экологичных видов транспорта.

«Решение будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественные предприятия, производящие экологичный транспорт», — говорится на сайте Правительства.

Теперь госзаказчики должны отдавать преимущество автомобильной технике, работающей на газомоторном топливе, и электромобилям вместо автотранспортных средств, работающих на дизеле и бензине.

Покупать бензиновые или дизельные машины можно в исключительном случае: при обосновании невозможности закупки авто на альтернативных видах топлива. Например, если на территории, где будут использовать закупаемые машины, нет газозаправочной инфраструктуры и зарядной инфраструктуры для электротранспорта.