ФАС хочет ввести оборотные штрафы для банков за нарушение закона о рекламе

Обсуждение этого вопроса находится в завершающей стадии, соответствующие предложения уже направлены в ЦБ РФ.

Ввести оборотные штрафы для банков за нарушение законодательства о рекламе – такое предложение Центробанку направила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России считает, что введение оборотных штрафов в зависимости от собственного капитала финансовых организаций за ненадлежащую рекламу может стать соразмерной мерой, способной сократить число таких нарушений», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что сейчас обсуждение этого вопроса находится в завершающей стадии, соответствующие предложения уже направлены в ЦБ.

По данным ФАС, на протяжении последних лет число нарушений при рекламе финуслуг остается высоким. Например, в 2024 году они составили 14,23% от общего числа нарушений.

На днях Альфа-Банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу.