🙅 В России запретят покупать жилье за наличные

Запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддерживают в Генпрокуратуре.

Такой ответ от первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина получила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишут «Известия». В документе говорится, что в связи распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о принятии специального закона, устанавливающего правила оказания посреднических услуг, поддерживается.

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики», — пояснила Разворотнева.

Она добавила, что в 2022 году Генпрокуратура зафиксировала более 6 тыс. преступлений, связанных с лишением граждан квартир, в 2023-м — свыше 8 тыс. Ежегодный ущерб составляет десятки миллиардов рублей и его сумма постоянно возрастает, отметила Разворотнева.