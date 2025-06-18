Минфин и Центробанк собираются наблюдать за ситуацией. Какие меры будут принимать – еще не решили.

Минфин считает, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки.

«Мы договорились с ЦБ, что будем наблюдать за ситуацией и смотреть, как банки себя поведут. У нас нет четкого ответа, какие меры будут необходимы», — заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

В Банке России подтвердили, что теперь банки могут ужесточить стандарты выдач льготной ипотеки. Например, поднять размер первоначального взноса для более рискованных групп заемщиков.

«Банки действительно отмечают, что отказ от “субсидий от застройщиков” может повлечь снижение выдач ипотеки с господдержкой», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Комиссии с застройщиков перестали взимать в мае 2025 года. Раньше, если девелопер хотел продавать жилье по госпрограмме, ему приходилось самому платить 4–10% годовых по каждой квартире. То есть софинансировать льготный кредит.

Причиной стала высокая ключевая ставка, из-за которой кредиты по госпрограммам стали для банков невыгодными. С такими комиссиями боролись власти, но теперь банки снова могут усложнять оформление ипотеки на жилье с господдержкой.

На днях мы сообщали, что из-за отмены комиссии для застройщиков банки выдают меньше ипотечных кредитов