❗ Будет новая форма ЕФС-1 и ее больше не придется сдавать на декретниц

Действующий в 2025 году приказ СФР от 17.11.2023 № 2281 об утверждении формы ЕФС-1 и ее электронного формата отменят.

На федеральном портале опубликован проект новой формы ЕФС-1. Также обновят электронный формат этого отчета.

В частности, в подразделе 1.2 теперь не будет типа «Назначение выплат по ОСС».

Таким образом, бухгалтерам не придется сдавать этот отчет на сотрудниц, которые уходят в декрет или отпуск по уходу за ребенком.

А вот на новоиспеченных пенсионеров надо будет по-прежнему сдавать подраздел 1.2 ЕФС-1 с типом «Назначение пенсии».

В подразделе 1.1 будет новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.