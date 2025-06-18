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 Самозанятые

👀 При выборе исполнителем самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить

Если планируете начать сотрудничать с определенным самозанятым, желательно запросить у него в письменном виде ряд сведений о себе.

Помимо общий действий при проверке контрагента, предложите плательщику НПД в письменной форме изложить следующую информацию о себе:

  • Дата регистрации в качестве самозанятого.

  • Перечень контрагентов, названия которых может раскрыть.

  • Места работы по трудовому договору.

  • Наличие оборудования, помещения, если они необходимы для оказания услуг/выполнения работ/поставки товара.

  • Адрес сайта, страницы в социальных сетях.

  • Портфолио с

    результатами работ, отзывами и благодарностями клиентов.

На эти моменты в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

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