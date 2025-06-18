👀 При выборе исполнителем самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить

Если планируете начать сотрудничать с определенным самозанятым, желательно запросить у него в письменном виде ряд сведений о себе.

Помимо общий действий при проверке контрагента, предложите плательщику НПД в письменной форме изложить следующую информацию о себе:

Дата регистрации в качестве самозанятого.

Перечень контрагентов, названия которых может раскрыть.

Места работы по трудовому договору.

Наличие оборудования, помещения, если они необходимы для оказания услуг/выполнения работ/поставки товара.

Адрес сайта, страницы в социальных сетях.

Портфолио с результатами работ, отзывами и благодарностями клиентов.

На эти моменты в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.