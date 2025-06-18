👀 При выборе исполнителем самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить
Помимо общий действий при проверке контрагента, предложите плательщику НПД в письменной форме изложить следующую информацию о себе:
Дата регистрации в качестве самозанятого.
Перечень контрагентов, названия которых может раскрыть.
Места работы по трудовому договору.
Наличие оборудования, помещения, если они необходимы для оказания услуг/выполнения работ/поставки товара.
Адрес сайта, страницы в социальных сетях.
Портфолио с
результатами работ, отзывами и благодарностями клиентов.
На эти моменты в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.
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