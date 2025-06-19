❗ Мораторий-2025 на штрафы для упрощенцев по первой декларации НДС не распространяется на пени и блокировку счетов
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса — напомнила про постановление Правительства РФ от 23.04.2025 № 530, на основании которого организации и ИП на УСН, которые впервые стали плательщиками НДС (превысили лимит доходов в 60 млн руб.), не будут штрафовать по п. 1 ст. 119 НК за неподачу в срок первой декларации по НДС за любой из кварталов 2025 года.
Спикер предупредила, что пени и блокировки за опоздание на срок свыше 20 рабочих дней никто не отменял.
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Комментарии1
Очевидно, что это постановление — просто великолепный подарок для начинающих НДС-волшебников, ведь кто же не мечтает пропустить дедлайн и вместо штрафа словить заряд бодрящих пеней и блокировок?
Вот спасибо, так спасибо. Благодетели б (дальше приводим крылатое выражение С. Лаврова)