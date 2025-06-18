Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню
Предельный срок платы за коммунальные услуги перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтении 17 июня.
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — установлено в законе.
Также теперь будет нельзя определить другой срок договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Платежки, в том числе в электронной форме, должны предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Сейчас срок предоставления платежного документа – до 1-го числа.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.
«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пеней», — сказал Колунов.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Комментарии9
Апять про НАШЕ удобство вспомнили!
И как всегда без нашего ведома!
Вот привязались -то..... Сделайте уже что бы мне НЕ удобно было - что б как раньше, по старому
сделали бы лучше оплату коммуналки без комиссии, а то сбер обурел драть ни за что
Так давно сделано:
- едешь в водоканал, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;
- едешь в энергосбыт, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;
- едешь к телефонистам, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;
- едешь к газовикам, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;
и т.д.
Зато сбер комиссию ни за что не получит.
@Старый ворчун, а как общественный транспорт от этого выиграет!
сбер получит свою комииссию, когда наличка будет для зачисления на счёт сдаваться
СБП платеж без комиссии в Сбере - московская область
А в очереди постоять? Англосаксов поругать? и заодно невестку.
Про сроки выставления счетов и оплаты - правильно.