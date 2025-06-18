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Жилищное законодательство

Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню

17 июня 2025 года Госдума приняла правительственный закон о новых сроках оплаты услуг ЖКХ. Переносить их будет нельзя.

Предельный срок платы за коммунальные услуги перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтении 17 июня.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — установлено в законе.

Также теперь будет нельзя определить другой срок договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Платежки, в том числе в электронной форме, должны предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Сейчас срок предоставления платежного документа – до 1-го числа.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пеней», — сказал Колунов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Автор

Сергей Пропастин
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Комментарии

9
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    «Делается это для удобства и комфорта наших граждан.

    Апять про НАШЕ удобство вспомнили!

    И как всегда без нашего ведома!

    Вот привязались -то..... Сделайте уже что бы мне НЕ удобно было - что б как раньше, по старому

  • bogdanovv

    сделали бы лучше оплату коммуналки без комиссии, а то сбер обурел драть ни за что

    • Старый ворчун

      сделали бы лучше оплату коммуналки без комиссии... сбер... ни за что

      Так давно сделано:

      - едешь в водоканал, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;

      - едешь в энергосбыт, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;

      - едешь к телефонистам, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;

      - едешь к газовикам, стоишь в очереди в кассу, оплачиваешь без комиссии;

      и т.д.

      Зато сбер комиссию ни за что не получит.

      • Старый ворчун

        @LekabuhСБП платеж без комиссии

        А в очереди постоять? Англосаксов поругать? и заодно невестку.

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