Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню

17 июня 2025 года Госдума приняла правительственный закон о новых сроках оплаты услуг ЖКХ. Переносить их будет нельзя.

Предельный срок платы за коммунальные услуги перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтении 17 июня.

«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — установлено в законе.

Также теперь будет нельзя определить другой срок договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Платежки, в том числе в электронной форме, должны предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Сейчас срок предоставления платежного документа – до 1-го числа.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил принятие закона предотвращением просрочек оплаты услуг ЖКХ.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пеней», — сказал Колунов.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.