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 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Что вызывает подозрения у банков в рамках 115-ФЗ: эксперт назвал риски-2025 физлиц и бизнеса

При соблюдении антиотмывочного законодательства банки отслеживают операции и активность своих клиентов, соизмеряя их с определенными маркерами, индикаторами риска.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Максим Иванов (18 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний, эксперт отраслевых мероприятий, автор по теме налоговых рисков и финансовых моделей) рассказал, что вызывает подозрения у банков.

В отношении физических лиц:

Показатель

Пояснение

Большое количество контрагентов–физлиц

Более 10 в день

Большое количество операций с физлицами

Более 30 в день

Операции на большие суммы

Свыше 100 000 руб./день

Промежуток времени между зачислением и списание денег

Менее 1 минуты

Максим Иванов, VIII Всероссийская бухгалтерская конференция

Также спикер перечислил риски бизнеса как клиентов банков, которые вызывают подозрения. Это когда клиент банка продолжительное время (в среднем 3 месяца):

  • не проводил операций по счету либо проводил их в незначительных объемах;

  • использует счет для операций, не имеющих очевидного экономического

    смысла;

  • списание до активного периода не превышало 3 млн в месяц (вкл. аренду, коммунальные платежи и т. д.);

  • нет уплаты налогов либо она не более 0,5% от

    дебетового оборота.

Еще банки берут на заметку, когда:

  • юридический адрес совпадает с адресом массовой регистрации;

  • руководитель отсутствует по юр. адресу клиента;

  • активность

    в

    пользовании

    счетом

    совпадает

    со

    сменой учредителей,

    изменением фирменного наименования, адреса, закрытием счетов в других банках;

  • НДФЛ не уплачивается либо занижен;

  • использование счета для транзитных операций.

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