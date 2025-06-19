Что вызывает подозрения у банков в рамках 115-ФЗ: эксперт назвал риски-2025 физлиц и бизнеса
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Максим Иванов (18 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний, эксперт отраслевых мероприятий, автор по теме налоговых рисков и финансовых моделей) рассказал, что вызывает подозрения у банков.
В отношении физических лиц:
Показатель
Пояснение
Большое количество контрагентов–физлиц
Более 10 в день
Большое количество операций с физлицами
Более 30 в день
Операции на большие суммы
Свыше 100 000 руб./день
Промежуток времени между зачислением и списание денег
Менее 1 минуты
Также спикер перечислил риски бизнеса как клиентов банков, которые вызывают подозрения. Это когда клиент банка продолжительное время (в среднем 3 месяца):
не проводил операций по счету либо проводил их в незначительных объемах;
использует счет для операций, не имеющих очевидного экономического
смысла;
списание до активного периода не превышало 3 млн в месяц (вкл. аренду, коммунальные платежи и т. д.);
нет уплаты налогов либо она не более 0,5% от
дебетового оборота.
Еще банки берут на заметку, когда:
юридический адрес совпадает с адресом массовой регистрации;
руководитель отсутствует по юр. адресу клиента;
активность
в
пользовании
счетом
совпадает
со
сменой учредителей,
изменением фирменного наименования, адреса, закрытием счетов в других банках;
НДФЛ не уплачивается либо занижен;
использование счета для транзитных операций.
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