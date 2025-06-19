Что вызывает подозрения у банков в рамках 115-ФЗ: эксперт назвал риски-2025 физлиц и бизнеса

При соблюдении антиотмывочного законодательства банки отслеживают операции и активность своих клиентов, соизмеряя их с определенными маркерами, индикаторами риска.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Максим Иванов (18 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний, эксперт отраслевых мероприятий, автор по теме налоговых рисков и финансовых моделей) рассказал, что вызывает подозрения у банков.

В отношении физических лиц:

Показатель Пояснение Большое количество контрагентов–физлиц Более 10 в день Большое количество операций с физлицами Более 30 в день Операции на большие суммы Свыше 100 000 руб./день Промежуток времени между зачислением и списание денег Менее 1 минуты

Максим Иванов, VIII Всероссийская бухгалтерская конференция

Также спикер перечислил риски бизнеса как клиентов банков, которые вызывают подозрения. Это когда клиент банка продолжительное время (в среднем 3 месяца):

не проводил операций по счету либо проводил их в незначительных объемах;

использует счет для операций, не имеющих очевидного экономического смысла;

списание до активного периода не превышало 3 млн в месяц (вкл. аренду, коммунальные платежи и т. д.);

нет уплаты налогов либо она не более 0,5% от дебетового оборота.

Еще банки берут на заметку, когда: