❗ Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2025 год

Изменяется объем доходов, расходов и дефицита на текущий год. Плановые показатели на 2026-2027 годы не изменили.

18 июня 2025 года Совфед одобрил закон об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год.

Согласно документу, доходы бюджета снижаются на 1,79 трлн рублей, а дефицит увеличивается на 2,62 трлн рублей (1,7% ВВП).

Так, доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП. Нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 8,317 трлн рублей (3,7% ВВП).

Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей, на общую сумму 30,188 трлн или 13,6% ВВП.

Расходы бюджета составят 42,298 трлн рублей.

Изменения не затронули показатели планового периода 2026-2027 годов.

Ранее Мишустин рассказал, что примерно 70% доходов федерального бюджета пришлись на ненефтегазовые отрасли.