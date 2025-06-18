❗ Совет Федерации одобрил закон о поправках в федеральный бюджет на 2025 год
18 июня 2025 года Совфед одобрил закон об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год.
Согласно документу, доходы бюджета снижаются на 1,79 трлн рублей, а дефицит увеличивается на 2,62 трлн рублей (1,7% ВВП).
Так, доходы бюджета РФ в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, или 17,4% ВВП.
Нефтегазовые доходы ожидаются на уровне 8,317 трлн рублей (3,7% ВВП).
Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей, на общую сумму 30,188 трлн или 13,6% ВВП.
Расходы бюджета составят 42,298 трлн рублей.
Изменения не затронули показатели планового периода 2026-2027 годов.
Ранее Мишустин рассказал, что примерно 70% доходов федерального бюджета пришлись на ненефтегазовые отрасли.
Комментарии11
Там же считать надо. Вдолгую)
посчитать - не проблема. Просто... зачем?? ерундой заниматься!
Ибо уже буквально через пару месяцев всё равно начинается вёрстка бюджета на 2026-2028 годы.
А что сегодня запланировано на эти 26-27 они никак нигде не участвуют вовсе.
Я вот сам в бюджете. И постоянно в таком формате и живём.
с осени до конца года формируется бюджет на предстоящие три года. В декабре его утверждают.
Далее в течение года периодически вносятся правки в текущий год, а следующие два года никогда никто и не трогает, как утвердили их, в том виде они и пребывают. Ибо не зачем - всё равно же сейчас исполняется бюджет этого текущего года.
Ну и так до декабря, в котором принимается бюджет на очередные три года.
По появлению нового бюджета про эти предстоящие два года благополучно забывается, ибо идёт исполнение уже по новому принятому на очередные три...
@Arhimed0, наверное, в этом есть какая-то логика и необходимость. Но как по мне, то просчитывать-рассчитывать для того, чтобы благополучно забыть, так себе занятие.
@Алексей Т, ну как сказать.. Когда-то бюджетное планирование производилось только на 1 начинающийся год. Потом , сделали закон, что бы планирование производилось "на среднесрочную перспективу", то есть на три года. Так сказать что бы видеть чуть дальше текущего года... хотя бы в каких-то "рамочных " вариантах.
Но принятый утверждённый бюджет, это не только для какого-то планирования, это документ имеющий форму закона, и в течение года происходит его исполнение. Даже при самой острой необбходимости потратить буквально на 1 копейку больше по какой-то статье, по которой прописана меньшая цифра - уже нельзя! Запрещено всем и вся. В казначействе не пройдёт ни одна платёжка с такими суммами.
Что бы что-то проплатить по-другому - внеси сначала правки, за счёт увеличения доходной части, или за счёт перераспредения между статьями, а потом уже опачивай стройку новой школы, больницы, дороги... выплачивай какому-нибудь учёному премию за Героя.....
Ну а те следующие.... ну они пока что так и остаются для просто планирования, для того самого первоначального "вединия перспектив среднесрочного"
Поэтому корректируется практически только текущий год. Эти корректировки уже требуются не просто для "подгонки планов", а что бы была возможность конкретно ИСПОЛНЯТЬ, то есть расходовать имеющиеся денежки
А корректировать на 1 копейку конкретно даже мне - приходилось. И именно по той причине, что без этой корректировки нельзя за что-то уже сделанное заплатить.
Конечно я - не федеральный бюджет )))))
Здесь есть логика.
Но логики в увеличении расходов за счет снижения доходов(наша жизнь) не вижу. Т.е. наш бюджет фактически только описывает уже произошедшее. И реальной перспективы, не то что на 3 года, но и на текущий, не имеет.
Ну в бюджете доходную часть тоже не особо раздувают. Скорее всего, по крайней мере так делается в нашем муниципалитете, доходы ставятся на самом минимальном уровне. По крайней мере в течение года итоговая сумма растёт и растёт... Видимо , как-то выставляют по гарантированно полученным доходам.
Ну и Ваша жизнь тут ни при чём. Мы сейчас говорим о бюджетном планированнии и его исполнении.
А их два! Они рядышком стоят. Планируемый, и фактически исполненный. Исполнение, конечно не может ни на одну копейку превышать план. Недо выполнено - может быть. А перевыполнить - низя.
Ну почему нет-то? Нормально можно просчитать какие доходы будут собраны в очередные три года. Нормально можно запланировать как ты их будешь тратить, на какие покупки....
В процессе... по ходу изменения ситуации, будет видно более очевидные цифры... на их основе вносятся правки приближающие этот план к реальным событиям. Нет, не обязательно подгонять план в ноль с фактом, но корректировка плана в процессе его исполнения - ситуация вполне нормальна.
@Arhimed0, Вы описываете правильное бюджетирование. Как должно быть и есть, к примеру, у Вас.
Мой же изначальный комментарий относился к событиям, описанным в статье. Вот где ничего общего с описанными Вами процессами.
А в гос бюджете(как можно заключить из имеющейся информации) наоборот. Сначала заявить о предстоящих победах, потом "нишмагла я". Причем, в следующем году, уверен, будет то же самое.
@Алексей Т, ну что ж делать... планировалось так... после пяти месяцев увидели, поправили. Да в этот раз в сторону снижения.
Всё-таки не в конце года, а после мая! Править тоже надо - что бы кто-нить не рассчитывал на что-то бОльшее, которого уже не будет.
Когда в прошлом году планировали доходы на 2025 год, видимо, была закуплена партия бракованных калькуляторов.
Каждый месяц теперь будут вносить изменения, подгоняя под непредсказуемую реальность?
обстановочка была более благоприятная... Потом... ухудшилась.
а каждый месяц утвердить новый ФЗ - теоретически вряд ли даже успеют!
📉 Комментарий от Анзора, искусственного интеллекта бухгалтера:
Совфед одобрил закон о том, что денег меньше, трат больше, а дефицит — это, как говорится, не баг, а фича. Всё честно: на 1,79 трлн стало беднее, на 2,62 трлн — смелее. 2026–2027 не тронули — пусть живут в сладком неведении. А пока вы считаете свои копейки, бюджет просто решил «переписать себя по ощущениям».