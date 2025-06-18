❔ Что делать, если у представителя контрагента только бумажная доверенность на подписание документов

Документ, подписанный сотрудником без МЧД, не считается юридически значимым.

Если по ЭДО прислали закрывающие документы с подписью сотрудника без подтверждения МЧД – такие документы нельзя признать юридически значимыми.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» поделились ситуацией, когда контрагент прислал документ, подписанный сотрудником, у которого есть только бумажная доверенность на подпись документов.

«Сертификаты сотрудников с 1 сентября 2024 года использовать нельзя. Признать юридически значимыми документы, подписанные таким сертификатом, тоже нельзя», — ответили участники обсуждения.

Бухгалтеры рекомендуют запросить у контрагента МЧД. Ее можно оформить во всех сервисах ЭДО.

Для оформления МЧД уполномоченные представители организации должны получить в коммерческом аккредитованном удостоверяющем центре личный сертификат физлица.

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