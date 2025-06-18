Работодателям компенсируют расходы на предупредительные меры по охране труда

Соцфонд возместит часть затрат в пределах 30% от суммы уплаченных страховых взносов на травматизм.

Вот, какие расходы страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма подлежат компенсации:

приобретение средств индивидуальной защиты;

проведение обязательных периодических медосмотров;

санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста;

проведение СОУТ;

приобретение приборов для обеспечения безопасности работников;

обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников;

обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;

бесплатная выдача молока;

приобретение приборов для проведения обучения безопасному ведению работ;

приобретение аптечек;

приведение уровней воздействия вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с госнормативными требованиями охраны труда;

приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) и др.

Страхователь сам определяет направления расходования выделенных денег в рамках утвержденного перечня и согласно плану мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

Работодатель может внести изменения в план финансового обеспечения, тогда повторно подавать заявление и план в СФР не нужно.

Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатель оплачивает сам, а СФР возместит часть затрат в пределах согласованной суммы, но до 30% от уплаченных взносов на травматизм за прошлый год.