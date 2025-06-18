Работодателям компенсируют расходы на предупредительные меры по охране труда
Вот, какие расходы страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма подлежат компенсации:
приобретение средств индивидуальной защиты;
проведение обязательных периодических медосмотров;
санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста;
проведение СОУТ;
приобретение приборов для обеспечения безопасности работников;
обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников;
обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;
бесплатная выдача молока;
приобретение приборов для проведения обучения безопасному ведению работ;
приобретение аптечек;
приведение уровней воздействия вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с госнормативными требованиями охраны труда;
приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) и др.
Страхователь сам определяет направления расходования выделенных денег в рамках утвержденного перечня и согласно плану мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
Работодатель может внести изменения в план финансового обеспечения, тогда повторно подавать заявление и план в СФР не нужно.
Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатель оплачивает сам, а СФР возместит часть затрат в пределах согласованной суммы, но до 30% от уплаченных взносов на травматизм за прошлый год.
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