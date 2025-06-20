Бизнес-психолог назвала факторы, которые могут вызывать стресс бухгалтера в отчетный период

Для бухгалтера важно пройти отчетную кампанию без стресса и выгорания.

Факторы, которые могут вызывать стресс в отчетный период, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» перечислила Ирина Морозова. Она предприниматель, бизнес-психолог, имеет 13 лет управленческого опыта, разработала систему найма сотрудников в бухгалтерский бизнес, которую используют более 390 бухгалтеров-аутсорсеров.

Факторы стресса:

1 Обнаружение ошибки 2 Приближение дедлайна 3 Вероятность что-то забыть, пропустить 4 Размер налога 5 Громкий руководитель 6 Клиент задерживает оплату 7 Пропустили прогулку с ребенком 8 Кассовый разрыв

Спикер заверила, что можно научиться отслеживать эти факторы, чтобы понимать — какие именно вызывают стресс.

Выгорание наступает в том числе от того, что один стресс не решен и накладывается другой.

Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он в том числе заставляет думать, искать выход из проблемы.