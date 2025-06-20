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 Бизнес-психология

Бизнес-психолог назвала факторы, которые могут вызывать стресс бухгалтера в отчетный период

Для бухгалтера важно пройти отчетную кампанию без стресса и выгорания.
Бизнес-психолог назвала факторы, которые могут вызывать стресс бухгалтера в отчетный период

Факторы, которые могут вызывать стресс в отчетный период, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» перечислила Ирина Морозова. Она предприниматель, бизнес-психолог, имеет 13 лет управленческого опыта, разработала систему найма сотрудников в бухгалтерский бизнес, которую используют более 390 бухгалтеров-аутсорсеров.

Факторы стресса:

1

Обнаружение ошибки

2

Приближение дедлайна

3

Вероятность что-то забыть, пропустить

4

Размер налога

5

Громкий руководитель

6

Клиент задерживает оплату

7

Пропустили прогулку с ребенком

8

Кассовый разрыв

Спикер заверила, что можно научиться отслеживать эти факторы, чтобы понимать — какие именно вызывают стресс.

Выгорание наступает в том числе от того, что один стресс не решен и накладывается другой.

Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он в том числе заставляет думать, искать выход из проблемы.

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