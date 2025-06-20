Бизнес-психолог назвала факторы, которые могут вызывать стресс бухгалтера в отчетный период
Факторы, которые могут вызывать стресс в отчетный период, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» перечислила Ирина Морозова. Она предприниматель, бизнес-психолог, имеет 13 лет управленческого опыта, разработала систему найма сотрудников в бухгалтерский бизнес, которую используют более 390 бухгалтеров-аутсорсеров.
Факторы стресса:
1
Обнаружение ошибки
2
Приближение дедлайна
3
Вероятность что-то забыть, пропустить
4
Размер налога
5
Громкий руководитель
6
Клиент задерживает оплату
7
Пропустили прогулку с ребенком
8
Кассовый разрыв
Спикер заверила, что можно научиться отслеживать эти факторы, чтобы понимать — какие именно вызывают стресс.
Выгорание наступает в том числе от того, что один стресс не решен и накладывается другой.
Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он в том числе заставляет думать, искать выход из проблемы.
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