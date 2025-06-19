ФНС: нагрузка на предпринимателя на УСН примерно соразмерна с нагрузкой самозанятого

Налоговики рассказали о мерах поддержки добросовестного бизнеса. Предпринимателям дают развиваться сбалансированные налоговые ставки, а не запреты.

На стратсессии «МСП и нацпроекты: приоритет и поддержка – легальному бизнесу» в рамках ПМЭФ-2025 обсудили меры поддержки добросовестного бизнеса.

О платформенных решениях для обеления малого бизнеса рассказал замглавы ФНС Дмитрий Сатин. Во-первых, это режим самозанятости, которым активно пользуются 8 млн человек. За 2024 года они уплатили около 100 млрд налогов в бюджет. 45% самозанятых за год до регистрации не имели легальных доходов.

«Я не говорю, что институт самозанятости идеален с точки зрения того, как он работает, но то, что он позволил легализовать самый малый бизнес, – это безусловно и не подвергается сомнениям. Плюсы этого налогового режима люди оценили», — отметил Дмитрий Сатин.

Для тех, кто хочет развивать свой бизнес дальше, создали режим автоУСН. Все данные в налоговую передает банк, налогоплательщик только проверяет и подписывает документы. Не нужно отвлекать силы и время на ведение учета.

По данным ФНС нагрузка на предпринимателя, применяющего УСН, примерно соразмерна с нагрузкой самозанятого.

«Мы проанализировали статистику по ИП с работниками и без с доходами более 2,4 млн рублей, а также по самозанятым. Нагрузка на первых оказалась немногим выше. Законодатель, предусматривая различные режимы налогообложения, создает условия, чтобы с минимальным увеличением налоговой нагрузки дальше развивать свой бизнес, если к этому есть предпосылки»,— уточнил Сатин.

По его мнению, реакция на нарушения в виде штрафов и запретов на ведение предпринимательской деятельности не является конструктивной. Запреты загоняют мелких нарушителей еще больше в тень. Бизнесу дают возможность развиваться сбалансированные налоговые ставки и упрощение уплаты налога, уверен замглавы ФНС.

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