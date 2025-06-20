Эксперт: контроль за документами от самозанятых лучше делить на два вида

Документы, исходящие от самозанятых исполнителей на НПД, целесообразно мониторить по двум критериям — форме и содержанию.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров Лина Залевская рассказала об опыте своего агентства разделить контроль на 2 вида — по форме и содержанию.

Контроль по форме Контроль по содержанию Соответствие первичных документов по исполнителям на НПД (и ИП на других системах налогообложения) законодательству.

Договор в наличии, подписан, все необходимые реквизиты есть.

Акт в наличии, подписан, имеет необходимые реквизиты.

Чек исполнителя в наличии, сумма соответствует, описание услуг совпадает с актом.

Организовано хранение оригиналов либо копий (скан-копий). Соответствие услуг деловой цели.

Соответствие описания услуг тому, чем на самом деле занят исполнитель.

« Безрисковые » формулировки в договорах.

Составление четкого техзадания к договору.

Конкретное и понятное описание результатов услуги исполнителей.

Спикер акцинтировала, что контроль – это то, о чем нужно договориться с заказчиком (директором).