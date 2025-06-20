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 Самозанятые

Эксперт: контроль за документами от самозанятых лучше делить на два вида

Документы, исходящие от самозанятых исполнителей на НПД, целесообразно мониторить по двум критериям — форме и содержанию.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров Лина Залевская рассказала об опыте своего агентства разделить контроль на 2 вида — по форме и содержанию.

Контроль по форме

Контроль по содержанию

  • Соответствие первичных документов по исполнителям на НПД

    (и ИП на других системах налогообложения) законодательству.

  • Договор в наличии, подписан, все необходимые реквизиты есть.

  • Акт в наличии, подписан, имеет необходимые реквизиты.

  • Чек исполнителя в наличии, сумма соответствует, описание услуг совпадает с актом.

  • Организовано хранение оригиналов либо копий (скан-копий).

  • Соответствие услуг деловой цели.

  • Соответствие описания услуг тому, чем на самом деле занят исполнитель.

  • «Безрисковые» формулировки в договорах.

  • Составление четкого техзадания к договору.

  • Конкретное и понятное описание результатов услуги исполнителей.

Спикер акцинтировала, что контроль – это то, о чем нужно договориться с заказчиком (директором).

Кто ответственный за контроль

Контроль по форме

Контроль по содержанию

Первичка при заключении: договор, техзадание, перечень услуг

Бухгалтерия

Собственник, юрист, бухгалтерия

Первичка по услугам самозанятого: акт, чек

Бухгалтерия

Собственник, юрист, бухгалтерия

Хранение

Собственник, бухгалтерия, юрист

Собственник, бухгалтерия, юрист

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