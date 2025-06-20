Эксперт: контроль за документами от самозанятых лучше делить на два вида
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и онлайн-школы для бухгалтеров Лина Залевская рассказала об опыте своего агентства разделить контроль на 2 вида — по форме и содержанию.
Контроль по форме
Контроль по содержанию
Спикер акцинтировала, что контроль – это то, о чем нужно договориться с заказчиком (директором).
Кто ответственный за контроль
Контроль по форме
Контроль по содержанию
Первичка при заключении: договор, техзадание, перечень услуг
Бухгалтерия
Собственник, юрист, бухгалтерия
Первичка по услугам самозанятого: акт, чек
Бухгалтерия
Собственник, юрист, бухгалтерия
Хранение
Собственник, бухгалтерия, юрист
Собственник, бухгалтерия, юрист
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