🍷 Алиханов: в магазинах и ресторанах будет не менее 20% российских вин

Законопроект-2025 Минпромторга об обязательной доле российского вина в меню доработан и будет внесен в Госдуму.

Закон об обязательной доле отечественного вина в меню кафе, ресторанов и на полках магазинов примут в 2025 году. Такую уверенность выразил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Законопроект доработан и проходит регламентные процедуры, после завершения которых он будет внесен на рассмотрение Госдумы. Ожидаем принятие законопроекта уже в этом году», — заявил Алиханов на ПМЭФ-2025.

Он добавил, что в меню, винных картах и на полках магазинов законопроектом предусмотрена квота – не менее 20% российских вин.

«При этом российские вина должны быть указаны раньше зарубежных в меню. Важно, что и российские виноделы способны удовлетворить потребности в таком количестве продукции», — отметил министр.

Законопроект об обязательной доле российского вина подготовлен Минпромторгом в 2024 году. В дальнейшем эту квоту могут поэтапно повышать.