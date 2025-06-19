🍷 Алиханов: в магазинах и ресторанах будет не менее 20% российских вин
Закон об обязательной доле отечественного вина в меню кафе, ресторанов и на полках магазинов примут в 2025 году. Такую уверенность выразил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Законопроект доработан и проходит регламентные процедуры, после завершения которых он будет внесен на рассмотрение Госдумы. Ожидаем принятие законопроекта уже в этом году», — заявил Алиханов на ПМЭФ-2025.
Он добавил, что в меню, винных картах и на полках магазинов законопроектом предусмотрена квота – не менее 20% российских вин.
«При этом российские вина должны быть указаны раньше зарубежных в меню. Важно, что и российские виноделы способны удовлетворить потребности в таком количестве продукции», — отметил министр.
Законопроект об обязательной доле российского вина подготовлен Минпромторгом в 2024 году. В дальнейшем эту квоту могут поэтапно повышать.
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