До 80% Tелеграм-рекламы в сфере недвижимости не работает

Более 20 млн рублей потратили застройщики и девелоперы за первый квартал 2025 года на рекламу в Telegram в 38 каналах по категории «Недвижимость». При этом до 82% размещений сработали хуже чем могли бы из-за ошибок:

в форматах постов;

выборе каналов;

времени публикаций.

Это результаты исследования платформы CloudBuying, пресс-релиз есть у «Клерка».

Самый высокий ER (0,97%) достигался во вторник в 19:00, но лишь 18% рекламных постов размещаются в этот период.

До 70% застройщиков используют наименее эффективные форматы постов — изображения и видео, которые отличаются низким ER (0,57%). Текстовые объявления показывают более высокий ER (0,95%), но составляют лишь 6% от всех размещений.

Также рекламодатели в недвижимости направляют до половины бюджета в смежные категории, одна из них — «Маркетинг и PR» с самым высоким ER (2,83%), но и с высоким CPM — 21 727 руб., что в 3–5 раз выше, чем в профильных каналах. Причем эти аудитории не всегда релевантны для прямых продаж. В итоге бюджеты уходят в дорогие, но нецелевые охваты.

Выяснилось, что размещения у инфлюенсеров эффективнее новостных каналов: публикации в блогах дают максимальный охват (в среднем — до 30% подписчиков) и высокий ER при более низкой стоимости размещения.

Посты с прямым оффером показывают самый высокий отклик — в среднем 0,77% ER и более 4 тыс. потенциальных кликов за квартал всего с 6% объявлений этого периода.

«Мы видим, что рынок Telegram-рекламы в недвижимости пока работает больше по инерции, чем на данных. Большинство размещений выходят не в то время, не в тех форматах и не в тех каналах, где возможен максимальный отклик. Застройщики часто ориентируются на привычные схемы — яркое изображение, будний день, автоматическое размещение, но в Telegram эти подходы не работают, как в других медиа. В Telegram выигрывают не те, кто тратит больше, а те, кто лучше понимает поведение аудитории», — отметил Кирилл Кудрявцев, коммерческий директор CloudBuying.

Он добавил, что время, текст, правильный выбор канала — простые тактики, которые снижают стоимость привлечения и увеличивают отдачу от рекламы в 2–3 раза.