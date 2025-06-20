Работник не обязан уведомлять работодателя, что воспитывает ребенка-инвалида. Но сделать это придется

При трудоустройстве работник должен сообщить, что воспитывает ребенка с инвалидностью и представить документы

Работник не обязан уведомлять работодателя о том, что воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Работодатель при этом не вправе требовать предоставления подобной информации.

Но, чтобы воспользоваться гарантиями, предусмотренными родителям детей с инвалидностью, работодателя нужно об этом предупредить.