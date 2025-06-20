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Инвалидность

Работник не обязан уведомлять работодателя, что воспитывает ребенка-инвалида. Но сделать это придется

Роструд развеял мифы о трудовых гарантиях для работников, воспитывающих детей с инвалидностью.

Не все россияне знают, какие трудовые гарантии предусмотрены для работников, воспитывающих детей с инвалидностью. Распространенные мифы развеял Роструд.

Миф

Правда

Если один из родителей ребенка с инвалидностью не работает, то второй не может взять на работе 4 дополнительных дня в месяц по уходу за таким ребенком

Даже если, например, мама не работает и находится дома с ребенком-инвалидом, отец ребенка может воспользоваться правом на 4 дополнительных дня в месяц по уходу за ребенком с инвалидностью

При трудоустройстве работник должен сообщить, что воспитывает ребенка с инвалидностью и представить документы

 

Работник не обязан уведомлять работодателя о том, что воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Работодатель при этом не вправе требовать предоставления подобной информации.

Но, чтобы воспользоваться гарантиями, предусмотренными родителям детей с инвалидностью, работодателя нужно об этом предупредить.

Работника, воспитывающего ребенка с инвалидностью, можно направлять в служебные командировки и привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях

Нужно получить письменное согласие от такого работника.

Сотрудник имеет право отказаться, а работодатель обязан ознакомить работника  с указанным правом в письменной форме

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