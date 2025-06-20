Работник не обязан уведомлять работодателя, что воспитывает ребенка-инвалида. Но сделать это придется
Не все россияне знают, какие трудовые гарантии предусмотрены для работников, воспитывающих детей с инвалидностью. Распространенные мифы развеял Роструд.
Миф
Правда
Если один из родителей ребенка с инвалидностью не работает, то второй не может взять на работе 4 дополнительных дня в месяц по уходу за таким ребенком
Даже если, например, мама не работает и находится дома с ребенком-инвалидом, отец ребенка может воспользоваться правом на 4 дополнительных дня в месяц по уходу за ребенком с инвалидностью
При трудоустройстве работник должен сообщить, что воспитывает ребенка с инвалидностью и представить документы
Работник не обязан уведомлять работодателя о том, что воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Работодатель при этом не вправе требовать предоставления подобной информации.
Но, чтобы воспользоваться гарантиями, предусмотренными родителям детей с инвалидностью, работодателя нужно об этом предупредить.
Работника, воспитывающего ребенка с инвалидностью, можно направлять в служебные командировки и привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни на общих основаниях
Нужно получить письменное согласие от такого работника.
Сотрудник имеет право отказаться, а работодатель обязан ознакомить работника с указанным правом в письменной форме
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